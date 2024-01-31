Сотрудникам транспортной безопасности РФ разрешили сбивать беспилотники

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты.

В законодательстве закрепляется понятие "беспилотные аппараты". К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы. Порядок принятия решений о подавлении беспилотников должен быть разработан Минтрансом совместно с ФСБ.

Кроме того, субъекты транспортной инфраструктуры должны безвозмездно предоставлять ФСБ здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи для выполнения задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене.