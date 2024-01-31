СМИ: Ozon и Wildberries продлят сроки выдачи заказов из-за сбоя в Рунете

Маркетплейсы Ozon и Wildberries продлят сроки выдачи заказов, которые нужно было забрать 30 января.

Это связано с произошедшим сбоем в доменной зоне .RU. Сроки выдачи будут продлены на два дня, чтобы все успели их забрать. Ozon фиксирует, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на сайт и в приложения онлайн-ретейлера, а в пунктах выдачи есть сложности с выдачей заказов.

В Wildberries проверили свои системы - на стороне маркетплейса сбоев нет. Там ожидают восстановления работы сайта после устранения сбоя в доменной зоне RU.

Ранее в Минцифры заявили, что в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен.