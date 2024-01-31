В WADA могут продлить разбирательство на основе дела Валиевой

Департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) может продолжить разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

Из заявления следует, что на первом этапе независимый департамент разведки и расследований WADA должен был контролировать расследование Российского антидопингового агентства относительно того, какую роль, если таковая вообще была, сыграл вспомогательный персонал спортсмена в этом деле. Ситуация осложнялась тем, что WADA не имело возможности приехать в Россию и поэтому осуществляло надзор удаленно.

Второй этап зависит от того, что говорится в мотивировочной части решении CAS (Спортивный арбитражный суд). "WADA теперь внимательно изучит это решение и посмотрит, откроет ли оно какие-либо дополнительные направления для расследования. Это будет вопросом следователей департамента разведки WADA, поскольку они продолжают следить за доказательствами по этому делу. Департамент разведки WADA работает независимо от руководства WADA, отмечает пресс-служба WADA, сообщает ТАСС.

Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что у Камилы Валиевой была положительная допинг-проба. Международное андидопинговое агентство добилось через спортивный арбитраж дисквалификации Валиевой на четыре года.