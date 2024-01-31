Путин подписал закон, уточняющий выплату процентов за задержанную зарплату

Российский президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в часть 1 ст. 236 Трудового кодекса.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Прежняя редакция этой статьи ТК РФ была признана неконституционной. Статья 236 обязывает работодателя выплачивать с процентами задержанные заработную плату, отпускные, выходное пособие. Однако действовавшая формулировка позволяла обходить норму, если выплата не была вовремя начислена.

Теперь выплата процентов по задолженности работодателя будет гарантированно рассчитываться исходя не только из тех сумм, что были уже начислены, но из тех, что были должны за конкретный период.