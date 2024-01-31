Федерация фигуристов России не согласилась с дисквалификацией Валиевой

Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что категорически не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сказано на сайте Федерации, спортсменка, которая, будучи защищенным лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену. Также выражается несогласие с постановлением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении рсосийских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

В Федерации отметили, что не получили никаких официальных документов по данным вопросам, однако продолжают ждать от ISU официального уведомления, чтобы узнать причину принятия подобного решения.

Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что у Камилы Валиевой была положительная допинг-проба. Международное андидопинговое агентство добилось через спортивный арбитраж дисквалификации Валиевой на четыре года.