МИД России осудил осквернение в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда

МИД России осудил осквернение в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, передает корреспондент Накануне.RU.

"С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь", - говорится в сообщении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она отметила, что подобным выходкам способствует развязанная в Армении публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе. В МИД подчеркнули, что не допустят глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады.

В министерстве взаимодействуют с профильными ведомствами, в том числе следственным комитетом, который возбудил уголовное дело по факту вандализма. Директор Российского центра науки и культуры в Ереване направил в Генпрокуратуру Армении официальное обращение. Отфиксировали, что вечером 30 января армянские компетентные органы инициировали уголовное делопроизводство.

"Благодарим неравнодушных граждан Армении, которые по зову сердца сегодня же восстановили справедливость, возложив к монументу новые венки взамен испорченных, а также по одной гвоздике, символизирующей каждый день блокады. Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится. Память о совместной борьбе народов наших стран, включая русских и армян, против гитлеровской Германии и их победе над нацизмом всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Памятник детям блокадного Ленинграда был осквернен 29 января. Мужчина не только опрокинул венки, но и сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом.

Продлившаяся 872 дня блокада Ленинграда полностью снята 27 января 1944 г.