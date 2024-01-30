31 Января 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Би-2&quot; / youtube.com/channel/UC8yXiBwG4BbMtKpWuV8TwKw (Игорь Бортник признан иноагентом)

Организаторы концертов "Би-2" подтвердили вылет солиста группы в Израиль

Организаторы концертов Би-2 в Таиланде подтвердили вылет солиста группы Левы* (Игорь Бортник*) в Израиль, передает корреспондент Накануне.RU.

Остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме, в камере на 80 человек.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имеют только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.

Сообщалось, что в ситуацию вмешались израильский МИД и израильское посольство в Таиланде, выразив опасения по поводу безопасности участников группы в случае их депортации в РФ. Артистов пообещали депортировать в Израиль.

Напомним, Бортник признан иноагентом в России. Российские общественники требовали задержать участников группы за поддержку терроризма в случае прилета в РФ.

Участников рок-группы задержали на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно таиландскому законодательству, после оплаты штрафа артисты должны покинуть страну. Сообщалось также, что музыканты провели ночь в камере отделения местной полиции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

Теги: би-2, таиланд, израиль


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