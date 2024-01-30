Минцифры: в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен

В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен, сообщили Накануне.RU в Минцифры.

Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением.

В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы.

Напомним, сегодня интернет-пользователи пожаловались на отсутствие доступа к сервисам "Яндекс", "Дзен", "Авито", сайтам операторов связи "Мегафон", "МТС", "Ростелеком", а также на проблемы в работе сайтов Wildberries, "Одноклассники". Кроме того, произошли перебои в работе приложений некоторых банков, в частности Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка.

Сбой начался около 19.30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.