Российские интернет-пользователи сообщают о перебоях в работе сайтов и приложений

Сбой в работе сайтов доменной зоны "ru" произошел сегодня в России, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится на сервисе Downradar.

Интернет-пользователи жалуются на отсутствие доступа к сервисам "Яндекс", "Дзен", "Авито", сайтам операторов связи "Мегафон", "МТС", "Ростелеком", а также на проблемы в работе сайтов Wildberries, "Одноклассники". Кроме того, произошли перебои в работе приложений некоторых банков, в частности Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка.

Сбой начался около 19.30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.