В Еврокомиссии заявили, что ЕС вправе объявить доходы от активов РФ "не принадлежащими России"

Еврокомиссия полагает, что Евросоюз вправе в одностороннем порядке простым согласием всех своих стран-членов постановить, что доходы от замороженных суверенных активов РФ "не принадлежат России". Об этом во время выступления в Вашингтоне перед членами Торговой палаты США заявил Валдис Домбровскис.

"Дискуссия о замороженных российских активах идет в ЕС, и некоторые решения уже были приняты, - сказал Домбровскис. - Европейская комиссия сформулировала предложения по использованию доходов [от реинвестирования] замороженных российских активов. Сначала предоставив юридическую ясность, что эти доходы не принадлежат России, а затем поручив соответствующим финансовым институтам помещать эти доходы на отдельный счет. Далее эти средства должны быть переведены в бюджет ЕС и направлены на поддержку Украины". "По первым двум шагам политическое согласие [между странами членами ЕС] достигнуто, следующий шаг - перевод этих денег в бюджет ЕС - потребует отдельного предложения Еврокомиссии", - приводит его слова ТАСС.

29 января страны послы 27 стран ЕС достигли принципиального политического согласия по предложению Еврокомиссии считать доходы от российских активов не принадлежащими России и перевести доходы от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет. Для вступления этого решения в силу его должны официально утвердить министры всех стран Евросоюза, что после достижения согласия на уровне послов является сугубо формальной процедурой.

По информации источников, один из вариантов последующих действий предусматривает введение специального европейского налога, близкого к 100%, специально для обложения этих средств, чтобы забрать их в бюджет ЕС, однако Еврокомиссия пока не сформулировала это предложение окончательно.

Домбровскис также высказал мнение, что основные замороженные в ЕС активы России в размере примерно €200 млрд, "должны оставаться замороженными, пока Россия не выплатит репарации Украине". "Если она этого не сделает, будут изучаться юридические возможности для их конфискации", - сказал первый замглавы ЕК.

Еврокомиссия пока не рискует пытаться изъять сами замороженные суверенные активы РФ, опасаясь, что это окончательно уничтожит веру инвесторов в евро, как в надежную резервную валюту. Взамен Брюссель ищет различные обходные пути, которые бы создавали иллюзию законности для этой операции, нарушающей основы созданной самим Западом мировой финансовой системы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Байден решил одобрить меру после того, республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в Конгрессе. На этом фоне стало известно, что США не смогли предложить конкретной военной помощи украинскому режиму на прошедшей встрече в формате "Рамштайн".

В Кремле заявляли, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. По информации же Bloomberg, Россия готовит судебный иск, чтобы воспрепятствовать попыткам США или Европы конфисковать замороженные активы Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины.