Команды «Уралкалия» — участники Спартакиады Росхимпрофсоюза

Четыре команды ПАО «Уралкалий» (Компания), которое входит в Группу «Уралхим», приняли участие в торжественном открытии спартакиады Росхимпрофсоюза предприятий химической отрасли Пермского края.

На мероприятии подвели спортивные итоги предыдущего сезона. Команды «Уралкалия» из Соликамска и Березников награждены кубками и дипломами Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза за 2 и 3 места. Звание «Лучший спортсмен 2023 года» присвоено девяти сотрудникам Компании.

Напомним, в течение 2024 года спартакиада Росхимпрофсоюза пройдёт по 11 видам спорта: волейбол, лыжные гонки, гиревой спорт, плавание, стрельба, дартс, легкоатлетический кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол. Участие в ней примут девять команд.

Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» сообщил: "В спартакиаде Росхимпрофсоюза спортсмены «Уралкалия» традиционно занимают призовые места и становятся лучшими на уровне Пермского края. Компания поддерживает стремление сотрудников к занятиям спортом и создаёт для этого все условия: проводится корпоративная спартакиада, работники участвуют в городских и краевых соревнованиях, а также семейно-спортивных мероприятиях. Мы стремимся привлечь к физкультуре и спорту максимальное число участников".