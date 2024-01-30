30 Января 2024
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Фото: shhyolkovo.ru

Лучших спортсменов и педагогов 2023 года наградили в Щёлково

Лучших пловцов и педагогов городского округа Щёлково наградили председатель Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Кирилл Чепелевский и директор плавательного центра «Нептун» Екатерина Пентешина.

«Щёлковские пловцы показывают достойный уровень подготовки на соревнованиях разных уровней. Отмечать лучших – традиция в нашем муниципалитете. Спорт не исключение. Спортсмены, их родители и тренерский состав ежедневно работают над достижение высоких результатов», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Среди педагогов центра есть заслуженный тренер России Галина Мазурова. Её воспитанница Юлия Шатовкина в прошлом году впервые за всю историю существования ПЦ «Нептун» выполнила норматив «Мастер спорта России международного класса», а 15 воспитанников центра завоевали звание «Мастер спорта России». Педагог центра Елена Сергеева была отмечена Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Щёлково за высокий профессионализм и добросовестный труд.

(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Также педагоги и воспитанники центра были награждены за высокие спортивные достижения и активное участие в спортивной жизни округа, сообщает информационный центр городского округа Щёлково.

(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: спортсмены, щелково, мастер спорта, пловцы


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