Спасший ребёнка житель Щёлково рассказал, как он использует подаренную городом «Ниву» для работы

Житель Щёлково Михаил Макаров в прошлом году спас ребёнка от вора, за что администрация города подарила ему «Ниву».

72-летний пенсионер рассказал, что машина спасает его зимой, на ней он «как на танке», выезжает только по общественным делам. Михаил Макаров состоит в Союзе пенсионеров Подмосковья. Сейчас планируется делать перерегистрацию и приём членов фрязинского и щёлковского отделений, поэтому придется очень много ездить. Мужчина добавил, что на улицах его все ещё узнают: некоторые подходят фотографироваться, другие внимательно смотрят.

«Такие люди, как Михаил Макаров - пример для всех поколений. Мы с Героем уже ведём совместную общественную деятельность: проверяли уборку снега, обсуждали благоустройство дворов, необходимость привлекать к организационной работе старшее поколение. Думаю, наш подарок послужит ему верой и правдой в совершении благих дел», - сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Напомним, в октябре 2023 года Михаил Макаров, чинивший свой автомобиль во дворе, задержал грабителя, который вырвал телефон у ребёнка. Он ударил убегающего вора ногой, повалил его на землю и схватил. После этого пенсионер получил в подарок от МВД благодарственное письмо и телевизор. Администрация города Щёлково подарила мужчине сертификат на новую машину, сообщили в информационном центре города.

Мужчина мог выбрать любой новый автомобиль отечественного производства, Макаров выбрал Lada Niva Legend.