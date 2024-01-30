Строители оценивают готовность строящейся в Новом городке (Щёлково) в 76%

Строящаяся в поселке Новый городок общеобразовательная школа на 550 мест на данный момент готова на 76%, сообщает информационный центр городского округа Щёлков. Сейчас на объекте работают 203 человека и 5 единиц строительной техники.

В школе активно ведутся внутренние отделочные работы, монтируется оборудование систем отопления, вентиляции, идут электромонтажные работы. Параллельно строители продолжают выполнять фасадные работы, осуществляется монтаж лифтов и установка сантехники.

«В этом году в округе появится новая, современная, большая школа. Её важность для Нового городка трудно переоценить. Местные жители ждали её строительства много лет и, наконец, работы выходят на финишную прямую. Это наша общая победа в команде с жителями и при поддержке Правительства Московской области», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что помимо учебных классов, в школе будут современная библиотека, удобный актовый зал, просторная столовая, медицинский блок, административные и технические помещения. Здание школы будет оборудовано лифтами, пандусами и тактильными указателями. Общая площадь строящегося образовательного учреждения составит примерно 11 000 м².