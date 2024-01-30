Иранские полицейские прошли курс обучения в кинологическом центре ФТС России в городском округе Щёлково

Шестеро полицейских и два сотрудника таможенных органов прошли пятидневный курс в Кинологический центре Федеральной Таможенной службы (ФТС) России в деревне Орлово городского округа Щёлково (московская область). Зарубежные правоохранители изучили методики использования служебных собак, посетили теоретические и практические занятия. По окончании курса иранские специалисты получили специальные сертификаты, сообщили в информационном центре города Щелково.

«Кинологический центр ФТС России — уникальное учреждение. Его деятельность распространяется на всю страну и за её пределы. С момента образования центра выпустилось порядка 1800 специалистов и 1200 собак. Наши специалисты-кинологи имеют бесценный опыт, которым готовы поделиться с правоохранителями из дружественных стран», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Способности четвероногих сыщиков и сегодня не могут превзойти даже современные технологии.

В Кинологическом центре ФТС России, расположенного на территории городского округа Щёлково, созданы условия максимально приближенные к реальным, а сотрудники центра имеют многолетний опыт. Всё это позволяет не только воспитывать высококвалифицированные кадры, но и делиться опытом с коллегами из других стран.