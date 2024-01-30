В Москве пожар произошел в здании музея пожарной охраны и штаба КПРФ

В Москве пожар произошел в здании, где располагается столичный музей пожарной охраны. Там же находится районная ячейка КПРФ. Пришлось спасать с крыши трех человек, но в целом эвакуация не понадобилась, поскольку здание находится на реконструкции, сообщили в МЧС.