В Москве пожар произошел в здании музея пожарной охраны и штаба КПРФ
В Москве пожар произошел в здании, где располагается столичный музей пожарной охраны. Там же находится районная ячейка КПРФ. Пришлось спасать с крыши трех человек, но в целом эвакуация не понадобилась, поскольку здание находится на реконструкции, сообщили в МЧС.
"Горели строительные материалы на 10 квадратных метрах. По уточненной информации, сотрудники спасли с кровли здания двух человек", - сообщили в ведомстве.
Пожар произошел на втором этаже здания на улице Гиляровского.