Стало известно, сколько Путин официально заработал за шесть лет

Центральная избирательная комиссия России опубликовала декларацию о доходах и имуществе действующего президента.

Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет его президентства составила 67,6 млн руб. Это зарплата, доходы от вкладов, ценных бумаг, военная пенсия, пенсия по возрасту и средства от продажи имущества.

У президента России есть квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три легковых автомобиля и автоприцеп.

Также у Путина есть десять счетов в банках на общую сумму 54,4 млн руб. и 230 акций банка "Санкт-Петербург".

В бессрочном пользовании квартира в Москве и машино-место в Санкт-Петербурге.

В 2022 году президент отменил антикоррупционное требование о публикации деклараций о доходах и имуществе для чиновников на период СВО. Послабление коснулось и его самого. При этом в администрации президента и Госдуме так и не смогли убедительно доказать, что публикация данных о доходах человека грозит безопасности его или его семье.