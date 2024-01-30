Baza: Автомобиль министра просвещения РФ попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль Aurus Senat столкнулся со снегоуборочной машиной на Ленинском проспекте в Москве, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, премиальное авто закреплено за министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

После аварии водитель снял с машины номера, а пассажира пересадили в подъехавшую BMW седьмой модели. Как пишет Mash, такие автомобили прописаны в правительственной "Автобазе № 2".

Baza утверждает, что Кравцов находился в машине в момент ДТП. По предварительным данным, сильных травм министр не получил.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta из нового автопарка Госдумы попала в аварию. На таких автомобилях будут ездить рядовые депутаты. Руководители фракций, вице-спикеры и председатель Госдумы будут передвигаться на Aurus.