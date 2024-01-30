Россияне доверяют Паше Воле больше, чем Собянину и Зюганову

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг доверия россиян. ТОП-5 рейтинга не изменился за год.

На первом месте по уровню доверия оказался Владимир Путин. За ним идут Сергей Лавров и Михаил Мишустин. Только на четвертом месте Сергей Шойгу, а замыкает пятерку журналист Владимир Соловьев.

"Ромир" не приводит доли персон в процентах.

В ТОП-20 оказалось немало артистов и журналистов: Андрей Малахов обходит пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Павел Воля оказался популярнее Сергея Собянина, Дмитрий Нагиев обошел Никиту Михалкова. На 18 месте расположилась Ксения Собчак, ей чуть уступает певец Ярослав Дронов (он же Шаман), замыкает ТОП-20 лидер КПРФ Геннадий Зюганов.