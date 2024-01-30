30 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Клиентам екатеринбургского кафе, заболевшим норовирусом, предлагают подать в суд

Роспотребнадзор ищет пострадавших клиентов екатеринбургского арт-кафе Fest12 для подачи иска в суд.

Напомним, в конце декабря прошлого года несколько человек заболели острой кишечной инфекцией после посещения данного заведения. Лабораторные исследования выявили у заболевших норовирус, среди персонала кафе были обнаружены носители той же инфекции. При проведении расследования там были найдены многочисленные нарушения, которые могли стать причиной заболеваний.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, заболевшим норовирусной инфекцией после посещения арт-кафе Fest12 (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12) предлагается подать заявление о подготовке иска о компенсации материального ущерба и морального вреда.

Документы можно направить в территориальный отдел по адресу Екатеринбург, ул. Авангардная, 5а или на электронную почту mail_10@66.rospotrebnadzor.ru. К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие факт заболевания (медицинские справки, выписные эпикризы) и копии чеков на приобретение лекарств, назначенных врачом. Форму для заполнения заявления можно скачать на сайте свердловского Роспотребнадзора.

Ранее суд закрыл кафе на Фестивальной после заболевания посетителей.

Теги: кафе, иск, компенсация, суд


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Ранее 11.01.2024 09:41 Мск В Екатеринбурге суд закрыл кафе на Фестивальной после заболевания посетителей

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