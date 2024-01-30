Житель Асбеста застрелил соседа из-за неубранного снега

В Асбесте разборки соседей по гаражам закончились убийством. А причиной или последней каплей стал неубранный снег.

Как передает Telegram-канал Mash, два Сергея часто скандалили на бытовой почве. Один постоянно кидал снег от своего гаража к дверям второго. В минувшее воскресенье ссора достигла своего апогея - чистильщик распылили в лицо соседу перцовкой, за что получил в ответ лопатой по голове.

Пострадавший от перцовки вместе с женой хотели поехать в больницу и даже попросили другого соседа их подвезти. Однако, когда все уже уселись в машину, на ее пути встал зачинщик драки с ружьем ИЖ-81, которое он достал из сейфа. На выезде из гаражей мужчина выстрелил в стекло "Шевроле" и попал в своего противника. Раненый скончался, так и не успев доехать до больницы.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшего уже задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.