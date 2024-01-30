Число потерпевших в деле против блогера Шабутдинова выросло до 50

Количество потерпевших в деле бизнес-тренера Аяза Шабутдинова выросло до 50, сообщил адвокат Калой Ахильгов.

"Сегодня следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества", - приводит слова защитника РИА Новости.

По его мнению, это число не окончательное, число потерпевших будет еще больше.

Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество".

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

Люди, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб.

Бизнес-тренер арестован, суд продлил срок содержания его под стражей до 16 февраля.