В Швеции обратили внимание на развитие военно-промышленного комплекса России

В Швеции исследователь Мартин Краг сообщил, что военно-промышленный комплекс России наращивает мощности, несмотря на санкционное давление Запада.

По его мнению, это "весьма необычно", пишет РИА Новости.

Сегодня Екатеринбург посетил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. В ходе рабочей поездки он проверил выполнение гособоронзаказа на местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Главу Минобороны заинтересовало выполнение плана выпуска крылатых ракет в 2024 г. Ему доложили, что, несмотря на увеличение плана в два раза, ГОЗ уже выполнен на 17%.