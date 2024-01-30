Ужесточен приговор бизнесменам, продавшим больницам Прикамья технический кислород вместо медицинского

Бизнесменам, продавшим в разгар пандемии больницам Прикамья технический кислород вместо медицинского заменили условные сроки на реальные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее Свердловский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Перми. В мае 2023 г. они были признаны виновными в мошенничестве и в сбыте фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере и приговорены к условным срокам лишения свободы.

Не согласившись с решением суда в связи с мягкостью назначенного наказания, прокуратура обжаловала приговор в суде апелляционной инстанции. Пермский краевой суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы вернул дело на новое рассмотрение в тот же суд.

Судом установлено, что с июля по октябрь 2021 г., подсудимые, поставляли в больницы фальсифицированные лекарственные средства. Соучастники закупили технический аналог медицинского препарата, который в дальнейшем продавали под видом сертифицированного. Общая сумма средств, вырученных от продажи фальсификата, составила свыше 3,7 млн рублей.

Согласившись с доводами государственного обвинения приговор был изменен.

В результате одному пдсудимому дали четыре года лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн рублей, другому - три года лишения свободы со штрафом в размере 1,1 млн рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима. Ущерб, причиненный преступными действиями, возмещен виновными полном объеме.