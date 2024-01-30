В Тюмени откроется площадка по реабилитации семей с детьми, родители которых страдают от зависимости

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил работу Областного центра профилактики и реабилитации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На его базе в 2024 году откроется стажировочная площадка по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями.

Сегодня, 30 января, глава региона проверил готовность учреждения к развертыванию стажировочной площадки, материально-техническую базу, осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в 2023 году.

Александр Моор изучил основные принципы реабилитации и ресоциализации граждан с зависимостями. Специалисты планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе "семейную" реабилитацию.

Ранее с идеей по созданию в Тюменской области такой площадки выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Напомним, в декабре она посетила регион и вместе с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских уполномоченный при президенте России по правам ребенка оценила, как в регионе налажен механизм оказания помощи детям-сиротам, а также родным и близким участников специальной военной операции.

Кроме того, Мария Львова-Белова открыла центр дневной занятости "Открой мне мир" для детей с ментальными и иными нарушениями.