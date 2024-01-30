30 Января 2024
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Фото: Накануне.ru

Министр обороны посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга

Екатеринбург посетил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. В ходе рабочей поездки он проверил выполнение гособоронзаказа на местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства.

Первым Шойгу посетил концерн "Алмаз Антей", где производятся крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер". По словам гендиректора ОКБ "Новатор" Фарида Абдрахманова, значительное увеличение гособоронзаказа в прошлом году не помешало выполнить его в полном объеме. Это стало возможным благодаря расширению производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.

Главу Минобороны заинтересовало выполнение плана выпуска крылатых ракет в 2024 году. Ему доложили, что несмотря на увеличение плана в два раза, ГОЗ уже выполнен на 17%.

Следующей точкой стал Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. Сергей Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года. Гендиректор предприятия Николай Клейн доложил, что ГОЗ 2023 года был сдан досрочно, после чего завод сразу же приступил к выполнению плана на 2024 год, "работая днем и ночью".

Итоги рабочей поездки Сергей Шойгу озвучил на совещании с участием руководителей предприятий, а также представителей органов военного управления.

"Коллеги мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, – там увеличение у нас более чем в 2 раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", – сказал министр обороны.

Он также отметил, что "в дополнение к этому занимаемся вместе с вами модернизацией и это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам".

Теги: Минобороны, Шойгу, Екатеринбург, гособоронзаказ


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