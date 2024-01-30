Медведев заявил о планах разместить новое оружие на Курилах

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выступление японского премьера Фумио Кисиды на тему мирного договора, заявил о планах размещения нового оружия РФ на Курилах.

"Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", — написал Медведев во "ВКонтакте".

"Никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", — также заявил политик.

Ранее Кисида сообщил о том, что у Токио есть планы заключить с Москвой мирный договор "после урегулирования спора о Курильских островах". При этом Япония, по его словам, продолжит "активно продвигать санкции против России и поддержку Украины".

Напомним, в феврале прошлого года в МИД РФ заявили, что тема возможности заключения мирного договора с Японией для России закрыта. Как пояснила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, Москва не может обсуждать подписание "основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам нашей страны".