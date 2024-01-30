Бабурин передумал выдвигаться в президенты России

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сегодня вроде бы привез в Центризбирком подписи для своего выдвижения кандидатом в президенты России, но потом заявил, что выходит из президентской гонки. Сколько подписей он в итоге собрал – не сообщается.

Бабурин – ветеран президентских выборов. В последний раз – в 2018-м году – он набрал 0,65% голосов россиян (за него проголосовали около 500 тыс. человек).

На этот раз политик правых взглядов не просто снялся, а призвал голосовать за Владимира Путина, который выдвигается на пятый срок.

Бабурин в своем заявлении в ЦИК назвал решение о выходе из предвыборной гонки "возможно, самым непростым в жизни".

Бабурину для попадания в бюллетень нужно было собрать 100 тыс. подписей, поскольку его партия является зарегистрированной, но не парламентской.

Таким образом, сейчас зарегистрированы четыре кандидата в президенты. Срок подачи подписей заканчивается завтра. Выборы пройдут 15-17 марта 2024 года.