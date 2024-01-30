Уральский полпред проверил работу в УрФО филиалов фонда "Защитники Отечества"

Уральский полпред Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО. Центральной темой стала работа филиалов фонда "Защитники Отечества" в регионах федерального округа.

Представители отделений Тюменской области, Югры и Ямала рассказали полпреду о том, что большинство вопросов удается успешно решать. Однако есть проблемы, для решения которых необходимы изменения нормативно-правовой базы. В частности, речь идет об оформлении документов, доступе к льготам и мерам поддержки военнослужащих и членов их семей, совершенствовании механизмов получения медицинской, юридической помощи и т.д.

"Вопросы, которые сегодня прозвучали, мы забираем в работу. Часть из них уже прорабатывается на федеральном уровне. Ряд вопросов, в том числе связанных с дополнительными мерами поддержки, регионы также прорабатывают на своем уровне. У субъектов УрФО в этом направлении накоплен большой и успешный опыт", - сказал Якушев.