Госдума одобрила сбор генетических данных родственников пропавших россиян

Государство будет в обязательном порядке собирать генетическую информацию о близких родственников пропавших без вести россиян. Речь идет о родителях, детях, полнородных братьях и сестрах. Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

"Накопленная информация будет способствовать повышению эффективности розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных трупов", — заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам Пискарева, на 1 января 2023 года в России насчитывалось 28 тыс. пропавших без вести, установлена судьба только 27% из них, а из 12 тыс. неопознанных тел идентифицировано только 15,4%.

Законопроект предусматривает, что геномная информация будет храниться в федеральной базе данных до установления местонахождения без вести пропавшего лица, но не более 70 лет.