30 Января 2024
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Экономика Омская область
Фото: пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко: Призываю представителей омских предприятий принять участие в «Федеральной практике»

Двухдневная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» пройдет с 29 февраля по 1 марта в Омске, по инициативе Губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Обучение организованно для руководителей и представителей региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности, региональных институтов развития, управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков, промышленных предприятий и бизнеса Сибирского федерального округа.

В мероприятии примут участие руководители структурных подразделений Минпромторга РФ, федеральных институтов развития и государственных корпораций. В рамках стажировки участники смогут ознакомиться со всеми доступными инструментами поддержки промышленности, получить ответы на актуальные вопросы в части развития предприятий.

Предусмотрены также тематические сессии, на которых будут обсуждаться приоритетные для регионов Сибирского федерального округа отраслевые направления и факторы, сдерживающие их развитие.

«За последние 15 лет подход к реализации федеральной промышленной политики значительно изменился в лучшую сторону. Федеральный центр находится с регионами в постоянном продуктивном диалоге, что позволяет осуществлять единую политику развития промышленности, обеспечивая эффективное решение задачи по достижению технологического суверенитета нашей страны, поставленной перед нами Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Благодарю Минпромторг России и лично Дениса Валентиновича Мантурова за оказанное Омской области доверие принимать такое значимое мероприятие. А также призываю представителей омских предприятий, бизнеса принять участие в «Федеральной практике». У вас есть отличная возможность обменяться опытом с коллегами, обзавестись полезными знакомствами, в режиме живого общения узнать обо всех мерах поддержки и о том, как ими воспользоваться, чтобы получить максимальный результат», – подчеркнул глава региона Виталий Хоценко.

Выездная стажировка по программе «Федеральная практика» пройдет с 29 февраля по 1 марта на площадке областного Конгресс-Холла по адресу: ул. 70 лет Октября, д.25, к.2.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке

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