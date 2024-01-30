Великобритания и "союзники" начнут рассматривать вопрос о создании палестинского государства - Кэмерон

Великобритания рассмотрит возможность признания палестинского государства в рамках согласованных усилий по достижению "необратимого" мирного урегулирования, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон.

Палестинцы должны иметь "политический горизонт, чтобы они могли видеть, что будет необратимый прогресс к решению проблемы двух государств", заявил Кэмерон.

The Guardian пишет, что на прошлой неделе Кэмерон пытался продвинуть эту идею на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, но встретил решительный отпор.

По словам Кэмерона, "союзники" могут увеличить давление на Израиль, вынеся вопрос о признании палестинского государства на рассмотрение в ООН.

"Мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство – что оно будет включать, как оно будет работать", - сказал он.

"По мере того, как это произойдет, мы с союзниками будем рассматривать вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН. Это может быть одним из факторов, которые помогут сделать этот процесс необратимым", - добавил министр.