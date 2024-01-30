Поезд "Волгоград - Нижневартовск", ранее попавший в ДТП с автокраном сбил человека

Поезд "Волгоград - Нижневартовск", в который ранее врезался автокран, сбил насмерть человека, сообщает Приволжское МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в Саратове, в Заводском районе. Погиб 50-летний мужчина. Обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, что 26 января данный состав в Мегионе попал в ДТП с грузовым автомобилем марки "КамАЗ". В 22.32 автокран пробил стрелой пассажирский поезд. К счастью, тогда никто не пострадал и после происшествия поезд, повреждения в котором получили сразу три вагона: 8,9,10 тамбур, туалет и в 9 вагоне купе проводников, проследовал далее по маршруту до станции Мегион.

По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.