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Фото:Накануне.RU

Мать из Екатеринбурга, случайно утопившую свою дочь, поместили в колонию

Жительнице Екатеринбурга, случайно утопившей свою двухлетнюю дочь в ванной, дали год колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2023 года в квартире на пр. Космонавтов. Как было доказано в суде, примерно между 09.00 и 14.27 осужденная, будучи пьяной, решила искупать свою дочь 2021 г.р. Женщина посадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла по меньшей мере на 40 минут.

При этом, как утверждает прокуратура, осужденная понимала, что ее дочь в силу своего возраста не умеет плавать и не сможет самостоятельно выключить воду или вылезти из ванны. В результате, как доказало расследование, ребенок захлебнулся, не сумев выбраться.

Екатеринбурженку судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить виновной наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, однако Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уменьшил срок наказания до одного года.

Теги: Екатеринбург, колония, утопление, дочь, мать


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Ранее 06.12.2023 10:07 Мск В Екатеринбурге судят мать-наркоманку, случайно утопившую свою 2-летнюю дочь

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