Сожительниц погибших участников СВО признают их вдовами

Сенаторы Андрей Клишас и Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о признании сожительниц погибших участников СВО их вдовами.

"Законопроектом предлагается закрепить возможность признания супругом лица, принимавшего участие и погибшего во время специальной военной операции", - указывается в пояснительной записке.

Устанавливать статус вдовы будет суд. Для этого женщина должна будет доказать фактическое состояние в брачных отношениях, совместное проживание не менее трех лет или не менее года при наличии общего ребенка. Также надо будет доказать, что сожители вели общее хозяйство.

"Установленный судом соответствующий факт брачных отношений является браком. Запись об этом вносится в реестр ЗАГС. Принятие законопроекта позволит защитить интересы фактической семьи военнослужащего, обеспечив им финансовую поддержку от государства", - пояснил Клишас.