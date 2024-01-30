Таиланд отменил решение о депортации участников "Би-2" в Израиль

Таиланд отменил решение о депортации участников "Би-2" в Израиль после визита российских дипломатов. Об этом сообщается в телеграм-канале музыкальной группы.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", - говорится в сообщении.

Музыканты продолжают сидеть в миграционном центре в Бангкоке в общей камере на 80 человек.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имеют только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.

Сообщалось, что в ситуацию вмешались израильский МИД и израильское посольство в Таиланде, выразив опасения по поводу безопасности участников группы в случае их депортации в РФ. Артистов пообещали депортировать в Израиль.

Напомним, солист рок-группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник*) признан иноагентом в России. Российские общественники требовали задержать участников группы за поддержку терроризма в случае прилета в РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России