В Прикамье закроют для посещения Кунгурскую ледяную пещеру из-за угрозы обрушения

В Прикамье с 31 января закроют для посещения Кунгурскую ледяную пещеру. Информация об этом опубликована в группе пещеры в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Пещера закрыта на неопределенный срок. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Согласно приказу директора компании-оператора экскурсий в пещеру ООО "Сталагмит-Экскурс", опубликованного на странице сообщества, экскурсии приостанавливаются "с целью недопущения аварийности и травматизма" до устранения замечаний Ростехнадзора.

В прошлом году ученые выявили опасные участки обрушения пород. Было рекомендовано произвести сборку свода гротов, где деформации близки к критическим.