На российском рынке игрушек доминируют китайцы

На российском рынке игрушек доля российских производителей составляет только около 35%. Минпромторг хочет добиться увеличения этой доли до 40% к 2030-му году, сообщила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова. По ее словам, в целом рынок детских игрушек и товаров для детей превышает 1 трлн руб.

Львиную долю занимают китайские производители.

Всего в России около 1700 организаций, производящих игрушки. На малый и средний бизнес приходится до 70% производства.

Также Хмырова рассказала журналистам, что сейчас до 30-35% рынка занимают игрушки с контентом.

Минпромторг России концептуально одобрил идею психико-педагогической экспертизы игрушек.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, предполагается, что игрушки будут делиться на возрастные категории – как сейчас делится контент: до 6 лет, 6-12 лет, 12-16 лет, старше 16 лет.