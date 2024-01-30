Суд прекратил дело рэпера Лигалайза о дискредитации ВС России

Бутырский суд Москвы прекратил дело рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

Исполнителю грозил штраф до 50 тысяч рублей за данное нарушение.

СМИ сообщали, что поводом для проверки стали жалобы общественников на антивоенный клип рэпера. Ролик вышел на YouTube летом 2023 года, осенью его удалили с видеохостинга. Лигалайз ранее высказывал поддержку в адрес Украины.

Напомним, после начала специальной военной операции российские власти ужесточили ответственность за дискредитацию армии России. В январе в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за данные нарушения.