Умер писатель Иван Оганов

В Москве в возрасте 80 лет в своей квартире скончался писатель Иван Оганов.

Звонок в полицию поступил 29 января от знакомого Оганова. Он сообщил, что литератор не выходит на связь с 10 января, а во время последнего разговора жаловался на плохое самочувствие, сообщил источник РБК, близкий к МВД и к территориальному отделу полиции.

Иван Оганов родился в 1943 г. в Тбилиси, закончил Московский институт иностранных языков. Среди его произведений – поэма "Осень в Риме", романы "Песни об умерших детях", "Венок грехопадений", "Опустел наш сад", "Кровь Пастернака" и другие.