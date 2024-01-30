В Госдуме призвали к запрету кукол, которые "снаружи – девочка, а внутри – мальчик"

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая готовит законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек в России. По ее словам, концепцию документа одобрили в Минпросвещения и Минпромторге.

Буцкая считает, что те, кто высказываются против введения экспертизы, "выступают против наших детей".

Парламентарий полагает, что экспертиза избавит родителей от необходимости думать. "Этот закон не про запрет, а про помощь. Родители не будут вынуждены думать, полезно это или вредно для детей. Детские товары, игрушки могут быть только качественными", - считает Буцкая. При этом она не готова обозначить механизм, который на 100% гарантирует отсутствие в стране непроверенных игрушек. Что делать с Хаги-Ваги на маркетплейсах или с игрушками в игровых автоматах в торговых центрах – неизвестно.

При этом самой Буцкой, судя по всему, где-то попадались весьма неординарные игрушки. "У нас не должно быть кукол, которая снаружи – девочка, а внутри – мальчик. Не должно быть кукол, которые говорят "Тебя никто не любит", - отмечает парламентарий.