30 Января 2024
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Спорт В России
Фото: Накануне.ru

Песков - о Валиевой: Россия будет продолжать защищать права своих фигуристов

В Кремле не принимают решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и о лишении сборной России золотой олимпийской медали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что необходимо продолжать работу со всеми соответствующими структурами. "Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания, для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца", - цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, члены олимпийской сборной по фигурному катанию "будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, не принимались".

Представитель Кремля заверил, что пересмотра призовых выплат российским фигуристам за победу в командном зачете на Олимпиаде в 2022 году не будет.

Напомним, во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что у Камилы Валиевой была положительная допинг-проба. Международное андидопинговое агентство добилось через спортивный арбитраж дисквалификации Валиевой на четыре года.

Результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине аннулировали, что привело к изменению положения сборных в командном турнире. Первое место вместо россиян заняла команда США, вторыми стали японцы, сборная России опустилась на третью строчку.

Также Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал четвертое место Валиевой на Олимпийских играх в женском одиночном катании.

Теги: песков, валиева, олимпиада


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