Водителя и владельца автобуса с детской хоккейной командой задержали после смертельного ДТП

Водителя и владельца автобуса, на котором в момент ДТП ехала детская хоккейная команда, задержали в рамках уголовного дела. речь идет о ст. 239 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на собственный источник, обоим задержанным уже предъявлено обвинение по данной статье. Более того, водителю в скором времени также предъявят обвинение по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

В правоохранительных органах новость о задержании пока официально не комментируют.

Напомним, трагедия произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский. У автобуса, в котором находились 18 человек - 16 детей 2008 г.р., тренер и водитель, лопнуло колесо, из-за чего транспорт вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем. В результате двое пассажиров и водитель иномарки погибли на месте, другие трое пассажиров получили травмы. Вскоре, уже в карете "скорой помощи" скончался тренер юных хоккеистов. Двое детей пострадали: один из них сломал ногу и уже прооперирован в екатеринбургской больнице.

По вчерашним данным СКР, автобус, перевозивший команду, принадлежит компании из Новоуральска. На нем спортсменов должны были доставить из Челябинска, где проходили соревнования, обратно в Новоуральск.