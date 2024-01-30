У педагогов-психологов возникли вопросы к идее единого ГОСТа на игрушки

Не все психологи-педагоги согласны с тем, что введение единого ГОСТа на игрушки, компьютерные игры и детские площадки в стране окажут положительный результат.

Сейчас в Госдуме готовят законопроект, по которому игрушки должны будут иметь обязательную маркировку и соответствовать ГОСТу (который еще не разработан). Президент Ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Дарья Бровкина говорит, что и производители, и потребители понимают необходимость предупреждения родителей и образовательных учреждений об опасности некоторых игрушек, но опасаются, что вместе с водой будет выплеснут и плод.

"Некоторые психологи высказали сомнения. Их очень интересует, почему именно такая градация по возрастам, не все с ней согласны (предлагается все игрушки делить на категории "до 6 лет", "6-12 лет", "12-16 лет", "старше 16 лет" – прим. ред). Например, высшая нервная деятельность очень сильно отличается в дошкольном возрасте, но все игрушки по этому возрасту попадают в одну категорию", - сказала Бровкина на пресс-конференции.

Она отметила, что экспертиза каждой отдельной игрушки затратна, и ее хочется упростить. Но введение универсализированного подхода может снизить ценность экспертизы, а расходы в конечном счете лягут на потребителя.

"Вот мяч – это изделие для возраста от 0 и до бесконечности. Та же самая Барби. Хотя в ней есть однозначный сексуальный подтекст, но она же создает семью. Смотря как играть. Она может быть и врачом, и ветеринаром", - приводит примеры эксперт.

"Производители пока недоумевают, они в растерянности, никто не говорит против, но никто не говорит за", - рассказала Бровкина.

Производители видят альтернативу в создании подробных инструкций и разъяснений для игрушек.