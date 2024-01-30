Власти Тюменской области озвучили планы по обеспечению жителей чистой питьевой водой

Все больше жителей Тюменской области получают доступ к системе централизованного водоснабжения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе за счет средств бюджетов всех уровней в 2024 году планируется: установка павильонов чистой питьевой воды в 14 муниципальных образованиях; строительство сетей водоснабжения протяженностью 13,5 км в поселке Плодопитомник Ишимского района; начало строительства межпоселкового водопровода протяженностью 20 км от деревни Новоандреевка до деревни Хантиновка Сладковского района, прокладка 8,6 км водопроводных сетей в микрорайоне Новом города Заводоуковска.

В Заводоуковске подрядчик АО СУЭНКО уже приступил к работам.

В 2023 году в микрорайоне построили девять пожарных гидрантов, к которым будет подведена вода для обеспечения пожарной безопасности территории. Уже летом заводоуковцы смогут завести централизованное водоснабжение в свои жилища.

Напомним, ранее в тестовом режиме была запущена в работу станция для очистки и подачи чистой питьевой воды в сеть из подземных источников в селе Конево Абатского района. Это позволило решить вопрос с обеспечением чистой питьевой воды 500 жителей села Конево.