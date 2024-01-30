Лавров: Запад понимает, что "срыв" украинского проекта уже начался

Запад понимает, что "срыв" украинского проекта начался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался", - цитирует РИА Новости министра.

По его словам, несмотря на это, Запад уже не может остановить помощь Украине, не только по соображением престижа, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность. По его словам, бои только усиливаются, и Евросоюз "не видит свет в конце украинского туннеля".

Ранее выяснилось, что во властных коридорах Украины царит чувство отчаяния. Как пишет The Washington Post, предстоящий год вряд ли будет для Киева успешным, истощающиеся силы будут направлены скорее на оборону, чем на попытки контрнаступления.