"Объединяем веру и науку". Екатеринбургская епархия начнет разговаривать о Боге с местными студентами

В Екатеринбургской епархии в ближайшее время начнет работать новый отдел по взаимодействию с высшими учебными заведениями. Об этом сообщает пресс-служба епархии, передавая слова ректора Екатеринбургской православной духовной семинарии, иеромонаха Корнилия (Зайцева). Студенты смогут вживую общаться со священнослужителями, не углубляясь в мифы и предрассудки о религии.

По словам иеромонаха Корнилия, современные студенты проявляют заметный интерес к православной культуре и Христу. Именно в этот период необходимо дать правильную базу, ответить на все интересующие вопросы, оказать поддержку и развеять какие-либо сомнения в том, что есть православие.

"Вузы — это та ступень образования, после которой у нас практически заканчиваются возможности вести воспитательную работу с подрастающим поколением — дети становятся взрослыми гражданами. Поэтому соработничество Церкви и высших учебных заведений не менее важно, чем взаимодействие ее со школами или непосредственная работа с подростками на приходах. Если у юноши или девушки возникнет вопрос о вере, то священник намного теплее и яснее даст на него ответ, чем интернет, библиотечная книжка или старший преподаватель с кафедры религиоведения. А такие вопросы, кстати, могут возникать не только у студентов: и докторам наук иногда необходимы подсказки", — пояснил иеромонах.

По его убеждению, миф о том, что вера и наука не могут иметь точек соприкосновения, уже давно себя исчерпал. Опыт же показал обратное: сохранение духовно-нравственных ценностей, актуализация теории и методологии воспитательной работы, развитие теологии как науки и места встречи последней с опытом живой веры. Именно поэтому логичным следствием станет и присутствие Церкви в вузах. Опытные духовники будут не только прояснять вопросы относительно изучения религии, но и "охранять юные сердца и открывать им путь к Богу".

Напомним, менее месяца назад на Среднем Урале был утвержден план, согласно которому в регионе будут принимать меры по укреплению традиционных духовных ценностей среди граждан. В планах за два года увеличить число таких граждан до 87%.