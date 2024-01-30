В Нижневартовске в элитной многоэтажке на женщину едва не рухнул потолок

В Нижневартовске на женщину едва не рухнул потолок, когда она заходила в лифт.

О произошедшем сообщили в telegram-канале "ЧП Нижневартовск". Инцидент произошел в доме по ул. Омская, 25. Женщина не пострадала, поскольку успела зайти в лифт. Жильцы жалуются на то, что УК "Жилище-сервис" не реагирует на жалобы.

В комментариях жильцы пишут, что в доме вечно возникают проблемы: то с трубами, то с ремонтом.

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Местный телеканал N1 сообщает, что потолок на Омской, 25 падает с незавидной периодичностью. Аналогичные ситуации происходили 25 и 27 января, а последний раз, который попал на видео, 29-го числа. При этом дом считается элитным – квартиры там стоят дорого.

В УК "Жилище-Сервис" сообщили, что в доме во время капремонта меняли трубы, как раз идущие под этим потолком. После завершения работ подрядчик собрал конструкции, но, видимо, не до конца. По факту обрушения сегодня вечером проведут встречу и решат, какие меры принять в отношении виновных.

Каких-либо претензий от жильцов дома и конкретно женщины, родившейся в рубашке, не поступало. Однако конструкции имеют малый вес и нанести вред здоровью вряд ли могут, добавили в УК "Жилище-Сервис".

Уже 5 февраля конструкции пообещали смонтировать.