Жители Подольска сообщили о ярко-зеленой вспышке в небе над городом

Жителей подмосковного Подольска напугали кислотно-зеленые вспышки в небе, пишет SHOT.

Как сообщили телеграм-каналу местные жители, необычное явление они увидели сегодня утром. МЧС проверяет информацию.

29 января похожую вспышку зафиксировали над Челябинском. Позже выяснилось, что ее причиной стал взрыв траснформатора. По данным SHOT, из-за короткого замыкания взорвалась траснформаторная будка, расположенная на въезде в поселок Красное поле Сосновского района. На объекте возник небольшой пожар, жители трех населенных пунктов остались без света.