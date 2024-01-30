Владимир Путин встретился с Александром Дрозденко: Ленинградская область демонстрирует очень хорошие темпы развития

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи отметил, что Ленинградская область демонстрирует очень хорошие темпы развития, является одной из немногих территорий России, где растет численность постоянного населения, что является важным, интегральным показателем развития территории.

Александр Дрозденко поблагодарил главу государства за оценку и сказал: "Когда я впервые стал губернатором в 2012 году, в регионе было 1 млн 600 тысяч человек. В этом году - 2 млн 100 тысяч жителей. Люди выбирают Ленинградскую область по нескольким причинам. Первое - то, что есть работа, у нас есть дефицит кадров. Второе - возможность купить за понятные деньги комфортное жилье. И третье это то, что улучшаются социальные условия вокруг".

Тематика обсуждаемых вопросов на встрече была обширной: обсуждались актуальные социально-экономические вопросы Ленобласти.

Напомним, Президент посетил Санкт-Петербург в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава Российского государства и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в открытии мемориала под Гатчиной мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Событие приурочено к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

В ходе рабочей встречи с Александром Дрозденко Президент отметил, что ленинградские власти подобрали хорошее место расположения мемориала.

Одним из вопросов, которые поднимались в ходе встречи, стала тема по решению проблемы обманутых дольщиков.

Александр Дрозденко сказал: "На сегодняшний день у нас принято решение о выплате компенсаций там, где дома в низкой степени готовности. Там, где дома строят, мы их достроим обязательно. До середины года достроим, а выплаты мы все произведем в первом квартале".

Он подчеркнул, что поручение Президента будет полностью выполнено.

Президент поручил губернатору Ленобласти активнее внедрять в регионе глубокую переработку мусора, продолжать строительство заводов по переработке бытовых отходов.

Отдельно глава региона информировал Президента о деятельности Фонда помощи «Ленинградский рубеж», оказывающего медицинскую, материально-техническую и гуманитарную поддержку мобилизованным и добровольцам области, находящимся в зоне проведения СВО, а также подшефным региону территориям в ДНР.

Также Александр Дрозденко представил Владимиру Путину проект комплексного центра по реабилитации и интеграции ветеранов СВО. «Ленинградская область не просит финансовой поддержки, нам важно заручиться Вашей принципиальной поддержкой, чтобы эффективнее организовать работу на стыке разных ведомств — здравоохранения, социальной защиты и так далее», — пояснил Александр Дрозденко.

Владимир Путин пообещал содействие реализации этого проекта Ленобласти. Будет создан целый кластер, где бойцам, прошедшим боевую работу на СВО, предоставят возможность проживания, обучения, профессиональной переподготовки и медобслуживания.